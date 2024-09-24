В Малгобеке Ингушетии задержан нетрезвый лихач

Как сообщили газете «Ингушетия» в пресс-службе МВД по республике, при проверке документов выяснилось, что мужчина ранее был привлечен к ответственности и лишен прав. Пройти медицинское освидетельствование на предмет опьянения он отказался.

Водитель и автомобиль были доставлены в отдел полиции.

В отношении нарушителя ПДД составлены протоколы по ряду статей КоАП России (отсутствие страховки, подложные номера, тонировка, уклонение от исполнения административного наказания). Ему вменяется ст. 264 Уголовного кодекса страны.