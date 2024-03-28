В мэрии Магаса опровергли информацию о проживании в подвалах МКД мигрантов

Там рассказали, что в социальных сетях распространяется информация о том, что с разрешения городских властей в чердачных и подвальных помещениях многоквартирных домов проживают иностранные граждане.

Утверждается, что инициативная группа из 12 человек провела обход всех подобных помещений МКД и выявила проживание в них трудовых мигрантов с разрешениями от мэрии города.

«Сотрудник центра управления регионом связался с администрацией Магаса, где отметили, что утвержденная комиссия периодически проводит обследования подвальных и чердачных помещений многоквартирных домов. В ходе рейдов незаконное проживание граждан в указанных местах не установлено», — сказал собеседник издания.