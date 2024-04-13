В МВД по Ингушетии подвели итоги работы за I квартал текущего года

Глава МВД Михаил Коробкин отметил, что уровень преступности на территории республики остается одним из самых низких как в СКФО, так и в целом по стране.

За отчетный период в регионе на 33% снизилось количество убийств, более чем на 40% число краж. Не зарегистрировано разбоев, изнасилований, хулиганств и неправомерных завладений транспортными средствами. На 71% уменьшилось количество преступлений в общественных местах и на 30%, совершенных с применением оружия.

Вместе с тем, генерал-лейтенант полиции подверг критике работу ряда руководителей, подразделения которых в отсутствие объективных причин не исполнили в первом квартале надлежащим образом возложенные на них служебные задачи.

«Люди надеются на нас, на наш профессионализм и верность долгу. У нас нет права подвести их», — подчеркнул министр.

Определяя перечень приоритетных задач на очередной период, Михаил Коробкин обратил внимание на необходимость наращивания усилий в сфере противодействия экстремизму, диверсионной и террористической деятельности; выявления и пресечения фактов незаконного оборота оружия, деятельности цехов по его изготовлению и переделке, перекрытия каналов его поступления на территорию региона; борьбы с незаконным оборотом наркотических средств и психотропных веществ; снижения уровня дорожно-транспортного травматизма.

Руководитель МВД выразил признательность правоохранителям и органам власти за должный уровень взаимодействия в решении вопросов обеспечения безопасности жителей и гостей республики. Отличившиеся сотрудники полиции были отмечены ведомственными наградами.