В Национальной библиотеке Ингушетии провели акцию «Библионочь-2024»

Ибрагим Цороев
Фото:
Минкультуры РИ

В Национальной библиотеке республики имени Джемалдина Яндиева провели акцию «Библионочь-2024», сообщили газете «Ингушетия» в Минкультуры региона.

Отмечается, что в рамках мероприятия под девизом «Читаем всей семьей» сунженские ученики 5-6 классов приняли участие в творческих мастер-классах, организованных библиотекарями.

«Мы организовали презентацию нового сборника стихов «В сердце моем» автора Зареты Ахильговой. Акцию поддержали именитые литераторы и писатели», — рассказали изданию сотрудницы культурного учреждения.

В завершение поэтессу тепло поздравили, а она вручила всем экземпляры своей новой книги с автографом.

Акция
Национальная библиотека