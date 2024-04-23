В Национальной библиотеке Ингушетии провели акцию «Библионочь-2024»

Отмечается, что в рамках мероприятия под девизом «Читаем всей семьей» сунженские ученики 5-6 классов приняли участие в творческих мастер-классах, организованных библиотекарями.

«Мы организовали презентацию нового сборника стихов «В сердце моем» автора Зареты Ахильговой. Акцию поддержали именитые литераторы и писатели», — рассказали изданию сотрудницы культурного учреждения.

В завершение поэтессу тепло поздравили, а она вручила всем экземпляры своей новой книги с автографом.