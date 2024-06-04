В Назрани стартовали работы по ремонту улицы Могушкова 

Как сообщили газете «Ингушетия» в мэрии города, рабочие к настоящему времени заканчивают подготовительные работы и приступают к укладке нового асфальта. Планируется не только обновить дорожное покрытие, но и обустроить тротуары, установить дорожные знаки, укрепить обочины и заменить светильники наружного освещения.

Отмечается, что улица Могушкова остро нуждалась в ремонте из-за колейности и износа покрытия. В ближайшее время об этих проблемах можно будет забыть.

"Ремонт улицы Насыр-Кортская также скоро начнется, что на порядок улучшит транспортную ситуацию в городе. В нынешнем году в планах приведение в порядок 9 ключевых магистралей Назрани. Так, работы на улице Шаймиева уже близятся к завершению",- рассказали в муниципалитете.