В Назрани завершается возведение современного детского сада на 200 мест

Отмечается, что в настоящее время работы на объекте выполнены на 80%. Подрядчик «Гранд-Строй-Лидер» приступил к внутренней отделке и инженерным системам.

В августе нынешнего года планируется полностью завершить строительство, начатое в 2023 году в рамках федеральной программы «Развитие дошкольного образования».

«На земельном участке площадью 0,7 га скоро появится новое дошкольное учреждение с 7 возрастными группами, детсад, оборудованный всем необходимым для комфорта и развития наших детей, включая спальные места, игровые и групповые комнаты, санузлы, душевые и пищеблоки», — подчеркнули строители.

Кроме того, там будут актовый и спортивный залы, медицинский кабинет и административные помещения.