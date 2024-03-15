В первый день голосования на выборах явка в Ингушетии составила более 33%

По словам представителя-пресс-службы избиркома, наибольшую активность проявили жители столицы субъекта Магаса — более 49% проголосовавших, Сунженского и Джейрахского районов — 42,81% и 41,56% соответственно.

Ранее он отметил, что все 142 избирательных участка в регионе закрылись вовремя в 20 часов, нарушений избирательного законодательства не выявлено, жалоб не поступало.

Правоохранительные органы также не зафиксировали нарушений правопорядка.