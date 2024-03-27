В селе Инарки Ингушетии практически завершено строительство новой школы

Учебное заведение возводится в рамках реализации нацпроекта «Образование». В настоящее время рабочие занимаются установкой оборудования и сборкой мебели. Также практически завершены монтаж коммуникационных систем и отделка здания. Готовность школы составляет около 99%.

«Образовательное учреждение, представляющее собой трехэтажное здание с цоколем, оснащено лифтом, предметными кабинетами, спортивным и актовым залами, техническими мастерскими, лабораториями, столовой и многим другим. Во дворе оборудованы игровые площадки для учащихся начальных классов, футбольное поле, беговые дорожки и так далее», — рассказал наш собеседник.

Отмечается, что подрядчиком выступает компания «ИнвестТрейдСервис». Контрактная стоимость объекта — более 568 млн рублей.