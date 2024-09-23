В селе Троицкое Ингушетии устранили порывы водопроводов

«Благодаря оперативному вмешательству жители смогли избежать длительных неудобств, связанных с отсутствием водоснабжения. Чтобы обеспечить бесперебойное функционирование водопроводной системы, специалисты провели комплексную диагностику и замену повреждённых участков трубы», — сообщили газете «Ингушетия» в администрации Сунженского района.

Сельские власти продолжают следить за состоянием инфраструктуры и призывают граждан сообщать о любых возникших проблемах на территории села.