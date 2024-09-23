В Северо-Кавказстате рассказали о строительстве в Ингушетии в январе-августе 2024 года

С начала текущего года предприятиями и организациями за счет всех источников финансирования на территории региона был введен в строй многоквартирный жилой дом площадью — 43,0 т. кв. м., а также построено нежилых зданий площадью — 48,6 т. кв. м

При этом отмечается, что населением субъекта за свой счет и с помощью кредитов построено — 619 собственных домов площадью — 92,4 тыс. кв. метров жилья, что на — 19,2 тыс. кв. м. больше периода января-августа 2023 г. В общем объеме введенного жилья на индивидуальных застройщиков приходится — 68,2%.