В Северо-Кавказстате рассказали о строительстве в Ингушетии в январе-августе 2024 года

Объем работ, выполненных в строительной отрасли республики в январе-августе нынешнего года, составил — 2818.5 млн. рублей, или 74,7% к соответствующему периоду 2023 года, сообщили газете «Ингушетия» в Северо-Кавказстате.
С начала текущего года предприятиями и организациями за счет всех источников финансирования на территории региона был введен в строй многоквартирный жилой дом площадью — 43,0 т. кв. м., а также построено нежилых зданий площадью — 48,6 т. кв. м
При этом отмечается, что населением субъекта за свой счет и с помощью кредитов построено — 619 собственных домов площадью — 92,4 тыс. кв. метров жилья, что на — 19,2 тыс. кв. м. больше периода января-августа 2023 г. В общем объеме введенного жилья на индивидуальных застройщиков приходится — 68,2%.