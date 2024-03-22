«Успешная профориентация школьников — результат правильно выстроенной траектории взаимодействия учебного заведения с семьей обучающегося. Поэтому так важно говорить о ней не только со школьниками, но и с их родителями», — рассказала газете «Ингушетия» министр образования и науки Ингушетии Эсет Бокова.

В рамках занятий классные руководители подробно объяснили родителям, для чего нужна профориентация, познакомили с её инструментами, пояснили какова роль родителей в профориентации, как родителю говорить с ребёнком о профессиях и вообще строить доверительный диалог. Папам и мамам дали много полезной информации и практических советов.

Напомним, с начала нынешнего учебного года в школах республики еженедельно проходят профориентационные занятия «Россия — мои горизонты». Курс занятий нацелен на формирование у школьников стремления к профессиональному самоопределению, ознакомление их с миром профессий и федеральным и региональным рынками труда.