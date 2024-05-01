В сокрытии сведений о доходах уличены 7 сотрудников министерства спорта Ингушетии 

Отмечается, что не были указаны сведения о полученных доходах от продажи земельного участка, социальных выплатах, вклада в банке, а также счетах, открытых в кредитных организациях, по которым в отчетном периоде осуществлялось движение денежных средств. Также исполняющий обязанности министра не представил информацию о 200 тыс. рублей, полученных по предыдущему месту работы.

Кроме того, ведомством не были приняты меры для приведения в соответствие с региональным законодательством приказа об утверждении состава и положения комиссии по соблюдению требований к служебному поведению государственных гражданских служащих и урегулированию конфликта интересов среди работников. На это прокурором республики принесен протест, который рассмотрен и удовлетворен.

По итогам проверки внесены представления в правительство и министерство по физической культуре и спорту, по результатам их рассмотрения семь должностных лиц министерства привлечены к дисциплинарной ответственности.