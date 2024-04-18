В столице Ингушетии в детском технопарке «Кванториум» состоялся шахматный турнир

В Магасе в детском технопарке «Кванториум» по инициативе руководителя организации Салмана Яндиева состоялся шахматный турнир, посвященный юбилею города.
Как сообщили газете «Ингушетия» в Минобрнауки республики, игра проводилась по круговой системе в 9 туров. Каждый юный поклонник древней игры сыграл со всеми участниками турнира.
По результатам соревнований первое место досталось Котиеву Исламу, серебро завоевал Мурзабеков Исмаил, бронзовые награды вручены Даурбековой Аише и Яндиеву Магомету.
«От всей души поздравляю победителей соревнования и желаю им дальнейших творческих успехов!» — подчеркнула министр образования республики Эсет Бокова.