В Сунже Ингушетии по улице Льва Толстого стартует замена ветхого водопровода 

Как сообщили газете «Ингушетия» в мэрии города, ориентировочно работы будут продолжены до конца текущей недели. В муниципалитете подчеркнули, что в связи с этим возможно ограничение воды.

Отмечается, что новый водопровод обеспечит более надежное и качественное водоснабжение жителей Сунжи.

«Эти работы являются частью плана мероприятий по ликвидации ветхих водопроводных сетей города», — поделился мэр Аслан Умаров.