В Сунже Ингушетии по улице Льва Толстого стартует замена ветхого водопровода 

Павел Цороев
Фото:
администрация г. Сунжа

В Сунже по улице Льва Толстого начаты работы по замене ветхого водопровода, в настоящее время подрядчик ведет работу по раскопке траншеи.

Как сообщили газете «Ингушетия» в мэрии города, ориентировочно работы будут продолжены до конца текущей недели. В муниципалитете подчеркнули, что в связи с этим возможно ограничение воды.

Отмечается, что новый водопровод обеспечит более надежное и качественное водоснабжение жителей Сунжи.

«Эти работы являются частью плана мероприятий по ликвидации ветхих водопроводных сетей города», — поделился мэр Аслан Умаров.

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