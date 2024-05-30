В Сунже Ингушетии пройдет праздничное мероприятие ко Дню защиты детей

Как сообщили газете «Ингушетия» в мэрии города, ребятишек будут развлекать аниматоры, с ними также проведут множество занимательных конкурсов, игр и развлечений.

«Приходите со всей семьей и проведите время весело и незабываемо», — обратились к жителям муниципалитета и гостям организаторы праздника.

Отмечается, что мероприятие стартует в 15 часов по адресу: ДК города Сунжа, улица имени Суламбека Осканова, д. 75. Вход свободный.