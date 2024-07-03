В Сунже Ингушетии выявили нарушения в области водопользования на автомойках

Как информировали газету «Ингушетия» в муниципалитете, в результате мониторинга на 20 объектах зафиксировано то, что счетчики потребления воды установлены не на всех мойках. Отмечается, что в отношении недобросовестных владельцев моек составлены акты о правонарушениях с последующим направлением в надзорный орган.

Напомним, данные рейды включают в себя и проверку целевого использования земельных участков.