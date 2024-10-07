В Сунже Ингушетии запустят три новых маршрута общественного транспорта

В скором времени в Сунже планируют запустить 3 новых автобусных маршрута, которые охватят в том числе улицы Свердлова, Добровольцев, Менделеева, Калиматова, Сайнароева, Висаитова, Гарданова, Аланская (ПСК), Энгельса, Жукова (8 школа), 6 линия.
Как информировали газету «Ингушетия» в муниципалитете, до конца нынешнего года маршруты будут действовать в тестовом режиме, а с января следующего года в полноценном режиме.
Отмечается, что жители города много раз обращались в мэрию с просьбой организовать общественный транспорт в отдаленных районах Сунжи.
«Новая траектория движения городского транспорта позволит гражданам хорошо сэкономить время, учитывая то, что приходилось добираться до пунктов назначения, в том числе социальных объектов, на такси», — подчеркнули в мэрии.