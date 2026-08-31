В воскресенье открылся футбольный сезон чемпионата Лиги организаций Ингушетии

Как сообщили газете «Ингушетия» в футбольном сообществе региона, состав участников заметно вырос: в чемпионате сыграют сразу 15 команд.

Большинство коллективов хорошо знакомы по прошлому чемпионату — это «Казначейство», «Сириус», «Промторг», «Парламент», «РТРС/НТРК», «Роскомнадзор», «Айтишники», «Адвокаты», «Федерация баскетбола», «Итал Мода» и «ФНС РИ».

В борьбу за трофеи вступают и новые команды: «Минобразования», «Динамо», «ФСО» и «ИнгГУ».

Расширение состава участников и приход сильных команд серьёзно повышают уровень конкуренции — чемпионат обещает быть увлекательным, а развязка — непредсказуемой.

Все матчи проходят на мини футбольном стадионе в Магасе.

«Расширение состава участников, появление новых амбициозных команд, двойной формат (чемпионат плюс кубок) и насыщенный календарь — всё это делает новый сезон Лиги организаций Ингушетии интересным», — подчеркнули организаторы турнира.