Ингушетия готовится к выборам без нарушений и жалоб 

В зоне особого внимания: готовность избирательной системы к приему 258 645 избирателей. Власти региона делают акцент на обеспечении законности и спокойствия на участках. С этой целью в приоритетном порядке ведется сверка списков избирателей, проверка технического оснащения участков и обучение членов комиссий.

Отдельным блоком стоит вопрос безопасности. Совместно с правоохранительными органами и муниципальными властями проводятся проверки помещений для голосования, все обнаруженные недочеты оперативно устраняются.

Гражданам также обеспечен доступ к информации о выборах: работают официальные ресурсы и «горячие линии» Избиркома. На данный момент подготовка проходит в штатном режиме, жалоб и нарушений не зафиксировано.

«Все ключевые элементы избирательной системы работают в плановом режиме. Нарушений не выявлено, жалоб не поступало. До 18 сентября у нас есть время, чтобы спокойно завершить все подготовительные мероприятия. Для меня принципиально, чтобы выборы прошли слаженно, безопасно и строго в рамках закона», — подчеркнул Глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов.