После обращения к УПЧ в Ингушетии многодетной матери пересмотрят размер пособия

По информации, предоставленной газете «Ингушетия» в пресс-службе аппарата УПЧ, жительнице сельского поселения Сурхахи Назрановского района в феврале 2026 года назначили единое пособие на детей в размере 75% от величины прожиточного минимума. По мнению заявительницы, выплата была рассчитана некорректно.

В ходе рассмотрения обращения выяснилось, что при определении среднедушевого дохода семьи Социальный фонд учел компенсацию расходов на оплату жилых помещений и коммунальных услуг. При этом фактически семья эту выплату не получала: денежные средства по ошибке были перечислены на лицевой счет другого человека и впоследствии возвращены.

В целях оказания помощи в решении данного вопроса УПЧ направил материалы в прокуратуру Волгоградской области. Надзорное ведомство подтвердило, что при расчете права на пособие необоснованно была включена указанная сумма, что повлияло на размер назначенной выплаты.

По результатам проверки прокуратура направила в Социальный фонд России информацию о необходимости пересмотреть принятое решение и назначить заявительнице единое пособие в размере 100% величины прожиточного минимума для детей в Ингушетии.

В настоящее время вопрос пересмотра размера выплаты и восстановления нарушенного права находится на контроле органов прокуратуры. Таким образом, приняты меры для устранения выявленного нарушения и обеспечения многодетной семье положенной социальной поддержки.