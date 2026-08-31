После обращения к УПЧ в Ингушетии многодетной матери пересмотрят размер пособия

В Ингушетии приняты меры для восстановления социального права матери троих несовершеннолетних детей на получение единого пособия в надлежащем размере. Вопрос рассмотрен при содействии прокуратуры Волгоградской области по обращению, поступившему к уполномоченному по правам человека в республике.
По информации, предоставленной газете «Ингушетия» в пресс-службе аппарата УПЧ, жительнице сельского поселения Сурхахи Назрановского района в феврале 2026 года назначили единое пособие на детей в размере 75% от величины прожиточного минимума. По мнению заявительницы, выплата была рассчитана некорректно.
В ходе рассмотрения обращения выяснилось, что при определении среднедушевого дохода семьи Социальный фонд учел компенсацию расходов на оплату жилых помещений и коммунальных услуг. При этом фактически семья эту выплату не получала: денежные средства по ошибке были перечислены на лицевой счет другого человека и впоследствии возвращены.
В целях оказания помощи в решении данного вопроса УПЧ направил материалы в прокуратуру Волгоградской области. Надзорное ведомство подтвердило, что при расчете права на пособие необоснованно была включена указанная сумма, что повлияло на размер назначенной выплаты.
По результатам проверки прокуратура направила в Социальный фонд России информацию о необходимости пересмотреть принятое решение и назначить заявительнице единое пособие в размере 100% величины прожиточного минимума для детей в Ингушетии.
В настоящее время вопрос пересмотра размера выплаты и восстановления нарушенного права находится на контроле органов прокуратуры. Таким образом, приняты меры для устранения выявленного нарушения и обеспечения многодетной семье положенной социальной поддержки.