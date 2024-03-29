Вице-премьер Денис Мантуров посетил в Ингушетии завод по производству полимерных труб

Прибывшие с рабочим визитом в регион вице-премьер — министр промышленности и торговли России Денис Мантуров, заместитель полпреда Президента в СКФО Владимир Надыкто и руководитель субъекта Махмуд-Али Калиматов посетили завод по производству полимерных труб в городе Карабулаке, сообщили газете «Ингушетия» в пресс-службе Главы и правительства региона.
«Производственный комплекс завода по уровню оснащенности и качеству оборудования является сегодня одним из лучших в России. Завод выпускает трубы из полиэтилена и полипропилена для водоснабжения и канализации диаметром от 25 до 1 600 мм, трубы из полиэтилена для газоснабжения и релайнинга диаметром от 32 до 630 мм, трубы для прокладки кабелей, резервуары и колодцы», — отметил Глава республики.
Махмуд-Али Калиматов напомнил, что Президент России Владимир Путин несколько лет назад на совещании по стратегическому развитию нефтегазохимической отрасти заметил, что необходимо расширять использование полимеров в сетях водоснабжения и водоотведения. Также, по его словам, важно увеличивать спрос на инновационную продукцию нефтехимической индустрии.
«Именно поэтому предприятие по производству полимерных труб является одним из ключевых для нас», — подчеркнул он.
Напомним, завод в Карабулаке был запущен в феврале 2015 года, его производительность составляет 68 тонн продукции в сутки.