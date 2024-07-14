Во время распития алкоголя в Ингушетии рецидивист ударил ножом знакомого 

В специальное помещение для задержанных лиц водворен 50-летний житель Малгобека, ударивший собутыльника ножом, сообщили газете «Ингушетия» в пресс-службе МВД по республике.
Отмечается, что трое ранее судимых граждан, в том числе за незаконный оборот наркотиков, распивали спиртные напитки в районе улицы Весенней. В ходе возникшей ссоры мужчина ранил своего 54-летнего оппонента ножом.
Пострадавший с проникающим колото-резаным ранением грудной клетки госпитализирован в хирургическое отделение Малгобекской больницы.
В отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело по п. «з» ч. 2 ст. 112 УК России (умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью, не опасного для жизни человека, совершенное с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия).