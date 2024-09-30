Восемь медалей завоевали ингушские дзюдоисты на турнире в КБР

Юные дзюдоисты республики завоевали четыре золотые, три серебряные и одну бронзовую медали на открытом турнире, который проходил в Кабардино-Балкарии с 28 по 29 сентября, сообщил газете «Ингушетия» тренер спортсменов Мурад Богатырев.