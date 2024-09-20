Возведение школы в селе Южное Ингушетии завершат в ноябре текущего года

«Готовность учебного заведения составляет 85%. Здесь уже завершены работы по возведению трёхэтажного здания, котельной, а также трансформаторной и дизельной подстанций. Помимо этого, установлено ограждение, спортивные и игровые площадки, подведены коммуникации», — рассказал собеседник.

По его словам, на данный момент производится монтаж подвесных потолков, вентиляционной системы и сантехники. Параллельно ведутся малярные работы. На прилегающей территории укладывают брусчатку, отделывают камнем цоколь и высаживают растения. В дальнейшем представители подрядной фирмы займутся сборкой и расстановкой мебели и различного оборудования.

Отмечается, что образовательное учреждение оснащено всем необходимым — просторными кабинетами, библиотекой, столовой, спортивной и двумя игровыми площадками со специальным покрытием. Кроме того, предусмотрена автомобильная стоянка на 30 мест и многое другое.