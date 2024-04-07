Впервые в Ингушетии провели экологическую акцию по посадке семян деревьев

Ожидается, что этой осенью можно будет оценить промежуточные результаты посадки семян.

В мероприятии, инициированном АНО «Созидание, как отмечается, приняли участие сотрудники экологического ведомства региона и филиала ПАО «Ростелеком».

Руководитель Минприроды Саварбек Холохоев отметил важность засева Сунженского хребта для увеличения зеленых насаждений. Он подчеркнул, что благодаря всесторонней поддержке министерства здесь будет выращен новый молодой лес для будущих поколений.