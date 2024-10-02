Выселенная из аварийного МКД семья в Ингушетии годами не может получить жилье

По информации следствия, в 2016 году межведомственная комиссия администрации города признала многоквартирный дом по улице Джабагиева аварийным и постановила его снести. В результате местная жительница лишилась квартиры в этом МКД, которая принадлежала ей с 2013 года.

Вопреки требованиям законодательства, другое благоустроенное жилье по договорам социального найма до сих пор горожанке и членам ее семьи не предоставлено.

Отмечается, что в настоящее время проводится комплекс следственных действий, чтобы установить все обстоятельства произошедшего и собрать доказательства.