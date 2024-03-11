Юная пианистка из Ингушетии стала победительницей конкурса «Я творю искусство»

Виктория Кузнецова
Фото:
ЦШИ Ингушетии

Ученица Центральной школы искусств Ингушетии Сафия Кодзоева заняла первое место в международном многожанровом конкурсе талантов «Я творю искусство», проинформировал наше издание представитель учебного заведения.

По словам собеседника, пятилетняя воспитанница Аллы Макаровой исполнила на фортепиано две композиции: словацкую народную песню «Тыном-таном» и украинскую народную песню «Ой, лопнул обруч».

Организатором конкурса, проходившего в онлайн-формате, выступил московский Центр искусств «Творческое открытие».
 

Конкурс
ЦШИ