Юные ингушские боксеры завоевали 10 медалей на международном турнире «Битва на Волге»

Как информировали газету «Ингушетия» в Федерации бокса республики, в соревнованиях приняли участие порядка 500 юных мастеров кожаной перчатки из Азербайджана, Узбекистана, Казахстана, Армении и регионов России, в том числе и Республики Ингушетия.

На высшую ступень пьедестала почета поднялись Яндиев Рамазан (66 кг), Албогачиев Аслан (26 кг), Костоев Билал (50 кг), Цороев Умар (60 кг), Ахриев Домир (44 кг), Албогачиев Илез. Серебряным призером соревнований стал Костоев Магомед-Амин. Бронзовые медали завоевали Гагиев Назир (36 кг), Баркинхоев Илез (50 кг), Мартазанов Расул (48 кг).

Отмечается, что тренируются ребята под руководством Амсадоева Мансура и Баркинхоева Вахи.