Юные вольники из Долаково Ингушетии успешно выступили в Краснодарском крае

Как информировали газету «Ингушетия» в администрации Назрановского района, в престижных соревнованиях участвовало около 200 молодых борцов из разных областей России и стран ближнего зарубежья.

Мансур Осмиев, представляющий ДЮСШ с. п. Долаково, вышел на ковёр четыре раза и во всех схватках оказался сильнее соперников. В итоге он занял первое место в весовой категории до 68 кг.

Другой спортсмен этой же школы — Мухаммад Кодзоев — также провёл четыре поединка, выиграв три из них, и удостоился серебряной награды в весе до 100 кг.

Отмечается, что тренирует талантливых атлетов опытный наставник Шамиль Гаракоев.