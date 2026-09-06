Город воинской славы Малгобек Ингушетии отмечает 93-летие 

В своем Telegram-канале он отметил, что истории города соединились мирный труд и воинская доблесть, мужество людей и любовь к родной земле. Его строили люди разных национальностей, приехавшие сюда со всей страны, и именно их труд заложил основу будущего Малгобека. Но судьба города сложилась так, что очень скоро его жителям пришлось защищать не только свой труд, но и свою Родину.

«В 1942 году Малгобек оказался на одном из важнейших направлений битвы за Кавказ. За город шли ожесточенные бои. Малгобек 14 раз переходил из рук в руки, но враг так и не смог прорваться к его нефтяным промыслам и дальше — к кавказской нефти. Здесь рядом с солдатами сражались мирные жители. Люди строили оборонительные сооружения, помогали фронту, а нефтяники продолжали работать, понимая ответственность за свою страну. Именно поэтому история Малгобека — это история не только трудового, но и настоящего воинского подвига», — подчеркнул Махмуд-Али Калиматов.

Руководитель региона напомнил, что в 2007 году городу было присвоено почетное звание «Город воинской славы». В республике с особой гордостью хранят память о тех, кто защищал Малгобек, кто своим трудом восстанавливал его после войны, и кто все эти годы создавал его будущее.

«Но историю города продолжают создавать и сегодняшние жители. Своим трудом, ответственностью, заботой о семьях и родном городе они сохраняют его характер и закладывают основу для будущих поколений. От всей души поздравляю горожан с Днем города и 93-летием Малгобека. Желаю каждой семье здоровья, мира, благополучия и уверенности в завтрашнем дне. Пусть память о героях Малгобека живет вечно, а славные традиции труда, мужества и единства продолжаются в новых поколениях», — написал Глава Ингушетии.