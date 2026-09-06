В НБ Ингушетии работает выставка к 80-летию писателя Бориса Шадыжева 

В экспозиции представлено литературное наследие автора: известные произведения «В седой древности», «Орцха Карцхал — человек-легенда», сборник «Сквозь толщу лет: Избранное», повесть «Шагнувший в бессмертие», также публицистика, очерки и архивные материалы.

Выставка раскрывает глубокое знание писателем истории, традиций и нравственных устоев ингушского народа. Проект адресован широкой аудитории и несет важную просветительскую миссию по сохранению культурной памяти.

Борис Шадыжев родился 4 сентября 1946 года в городе Фрунзе Киргизской ССР. Он являлся членом Союза писателей региона. Его творческий путь начался с публикаций в газетах «Путь Ленина», «Комсомольское племя» и альманахе «Утро гор». Среди значимых вех карьеры: работа заместителем министра образования республики, в Государственной архивной службе и администрации Назрани. За вклад в культуру и многолетнюю деятельность в 2020 году писатель был удостоен звания «Народный писатель Республики Ингушетия».

Борис Магометович ушел из жизни 2 марта 2025 года.