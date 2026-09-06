Синоптики предупреждают об ухудшении погоды в Ингушетии

Синоптики прогнозируют резкое ухудшение погоды на территории республики. Вечером 7 сентября, также ночью и утром 8 сентября ожидается комплекс неблагоприятных явлений. Местами пройдут сильные ливни в сопровождении грозы и града. Порывы ветра усилятся до 25 метров в секунду.
В связи с обильными осадками возможен резкий подъем уровня воды в реках до неблагоприятных отметок, в горной местности не исключен сход селевых потоков малого объема, сообщили газете «Ингушетия» в пресс-службе МЧС по региону.
Спасатели предупреждают о высокой вероятности подтопления низин, нарушения работы ливневок и роста числа ДТП из-за ухудшения видимости и состояния дорог.
В Малгобекском и Джейрахском районах существует риск оползневых явлений, повреждения ЛЭП, газопроводов и мостовых переходов.