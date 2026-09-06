Синоптики предупреждают об ухудшении погоды в Ингушетии

В связи с обильными осадками возможен резкий подъем уровня воды в реках до неблагоприятных отметок, в горной местности не исключен сход селевых потоков малого объема, сообщили газете «Ингушетия» в пресс-службе МЧС по региону.

Спасатели предупреждают о высокой вероятности подтопления низин, нарушения работы ливневок и роста числа ДТП из-за ухудшения видимости и состояния дорог.

В Малгобекском и Джейрахском районах существует риск оползневых явлений, повреждения ЛЭП, газопроводов и мостовых переходов.