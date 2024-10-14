Юный ингушский художник Исмаил Шутуров стал лауреатом I степени Международного конкурса 

Как сообщили газете «Ингушетия» в администрации Назрановского района республики, конкурс-фестиваль проводился при поддержке Союза талантов России, электронной онлайн-библиотеки ЛитРес, комитета по сохранению нематериального культурного наследия РФ ЮНЕСКО, а также центра развития юных дарований «Волшебная свирель».

«Благодарственным письмом за активное участие и профессиональную подготовку конкурсанта была награждена руководитель кружка по ИЗО Хяди Евкурова», — подчеркнули в администрации Назрановского района.



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