За 2023 год всесезонный курорт «Армхи» в Ингушетии посетили 52 тыс. человек

Руководитель субъекта Махмуд-Али Калиматов отметил, что власти продолжают расширять доступные предложения разнообразных услуг, чтобы туристы могли увидеть уникальную природу республики, прикоснуться к истории и культуре ингушей.

По его словам, системная работы дала свои результаты, ежегодно посещаемость горной части региона только растет.

«Основной поток приходится на лето, поэтому, сделав ставки на другие сезоны, в ближайшие четыре года будем реализовывать программу модернизации курорта, включающую в себя строительство 50 гостевых домов и вилл, а также 5 гостиниц и отелей», — подчеркнул Глава.

По его данным, если сегодня на курорте 134 номера для размещения гостей, то к запуску новых объектов в 2028 году номерной фонд увеличится до 775. Здесь будут созданы рестораны, детский клуб, всесезонные бассейны, амфитеатр, спортивный центр и кинотеатр под открытым небом.