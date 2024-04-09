За мошенничество с продажей игровой приставки житель Ингушетии отработает 300 часов

Отмечается, что в июле прошлого года мужчина разместил в сети «Интернет» объявление с заведомо ложными сведениями о продаже игровой приставки Sony PlayStation 5 за 37,5 тыс. рублей. Покупателю, перечислившему деньги, он обещал отправить товар посредством такси, что не было сделано.

Не получив приставку, потерпевший обратился в правоохранительные органы за защитой своих прав.

Магасский районный суд, учитывая возмещение причиненного ущерба, приговорил фигуранта к 300 часам обязательных работ.