За незаконный оборот 1,4 кг героина по 8 лет колонии получили двое жителей Ингушетии 

В незаконном сбыте наркотических средств в особо крупном размере признаны виновными двое жителей республики. Им назначено наказание в виде 8 лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима, сообщили газете «Ингушетия» в пресс-службе региональной прокуратуры.
Судом установлено, что в феврале 2022 года мужчины бесконтактным способом в городе Мытищи Московской области приобрели более 1,4 кг героина.
Приехав в республику, в доме одного из осужденных они смешали наркотик с тростниковым сахаром для увеличения массы, затем расфасовали в 41 сверток, чтобы размещать в более мелких партиях в тайниках. Координаты с указанием местонахождения «закладок» они должны были направлять руководителю ОПГ посредством сети «Интернет».
Довести свой преступный умысел до конца злоумышленники не смогли, поскольку были задержаны правоохранителями.