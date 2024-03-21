За незаконный оборот 1,4 кг героина по 8 лет колонии получили двое жителей Ингушетии 

Судом установлено, что в феврале 2022 года мужчины бесконтактным способом в городе Мытищи Московской области приобрели более 1,4 кг героина.

Приехав в республику, в доме одного из осужденных они смешали наркотик с тростниковым сахаром для увеличения массы, затем расфасовали в 41 сверток, чтобы размещать в более мелких партиях в тайниках. Координаты с указанием местонахождения «закладок» они должны были направлять руководителю ОПГ посредством сети «Интернет».

Довести свой преступный умысел до конца злоумышленники не смогли, поскольку были задержаны правоохранителями.