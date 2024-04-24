За сбыт поддельного алкоголя будут судить жителя Ингушетии

В январе текущего года мужчина приобрел спиртосодержащую продукцию без сертификата качества и документов, подтверждающих легальность ее происхождения, которую хранил в кафе в городе Сунжа.

При проведении правоохранителями проверочного мероприятия обвиняемый продал «условному закупщику» за 250 рублей бутылку водки «Домашний доктор». При осмотре помещения полицейские обнаружили и изъяли еще 24 бутылки суррогата. По данным эксперта, продукция не отвечает требованиям безопасности для жизни и здоровья потребителей из-за наличия в ней большого объема токсичных веществ.

Уголовное дело для рассмотрения по существу прокурором направлено в Сунженский районный суд. Фигуранту грозит крупный штраф либо обязательные работы, или лишение свободы на срок до двух лет.