Завершается реконструкция участка автодороги, соединяющей Ингушетию с Кабардино-Балкарией 

Как сообщили газете «Ингушетия» в пресс-службе Главы и правительства региона, обновление ведется в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги».

На объекте уже выполнено устройство двух слоев асфальтобетона, заменены старые водопроводные трубы, укреплены обочины, устройства примыканий и пересечений, нанесена разметка термопластиком.

«Подчеркну, что этому участку мы уделили серьезное внимание. Так, при проектировании были учтены обращения жителей, которые жаловались на отсутствие освещения и пешеходных переходов на опасных участках. Теперь же дорога будет оснащена всеми необходимыми техническими средствами для безопасности пешеходов и водителей», — отметил руководитель субъекта Махмуд-Али Калиматов.

Он напомнил, что благодаря федеральной поддержке в этом году в регионе планируется обновить 15 дорожных объектов общей протяженностью 28 км.

«Создание транспортной сети, соединяющей села дорогами, — важное направление в нашей работе. При этом контроль за качеством — первостепенная задача», — добавил Глава.