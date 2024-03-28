Житель Ингушетии обвиняется в пособничестве террористам

В отношении 33-летнего жителя региона возбуждено уголовное дело по факту пособничества террористам, сообщили газете «Ингушетия» в пресс-службе СУ СКР по республике.
Отмечается, что в январе текущего года мужчина, по поручению находящегося в розыске участника запрещенной в России террористической организации, оборудовал тайник с огнестрельным оружием и боеприпасами в сельском поселении Алхасты Сунженского района. Затем он передал указанное оружие и боеприпасы членам НВФ.
Преступление было выявлено в ходе проведения ОРМ сотрудниками управления ФСБ по республике.
Ранее в отношении фигуранта избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, проводятся необходимые следственные действия.