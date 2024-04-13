Житель Ингушетии подозревается в убийстве 

Отмечается, что накануне в реанимационное отделение ИРКБ доставлен 42-летний мужчина с ножевым ранением в области грудной клетки, от которого он скончался, не приходя в сознание. Удар ножом нанес 59-летний сосед, увидев, что последний ранил его сына в ногу из охотничьего ружья.

Фигурант задержан в порядке ст. 91 УПК России. В ближайшее время следствие планирует ходатайствовать перед Магасским районным судом об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу.

Следователями и криминалистами произведен осмотр места происшествия, допрошены свидетели, изъято орудие преступления.

Ранее наше издание информировало, что один человек убит и второй ранен в ходе бытового конфликта в Назрановском районе республики.