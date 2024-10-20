Жителей Назрани с 243-летием города поздравил Глава Ингушетии 

В своем Telegram-канале он отметил, что народным названием «Нана-Наьсаре» («Мать-Назрань») сказано все, подчеркнув, что многие важные для народа события проходили здесь. Назрань была административным центром после образования Ингушской Республики в составе России 4 июня 1992 года. Селение, ставшее городом, основали уважаемые люди, которые всегда заботились о чести и достоинстве, хранили историю.

«Сегодня здесь тоже живут люди, которые любят свой город и хотят видеть его красивым и благополучным. Еще раз поздравляю жителей Назрани с Днем города и желаю им крепкого здоровья и долгих лет жизни», — подчеркнул руководитель субъекта.

Напомним, официальное летоисчисление Назрани принято вести с 1781 года, когда ингушский пост на высоком мысе в междуречье Сунжи и Назранки был отмечен кавказоведом Леонтием Штедером.

С Назранью связана история многих поколений людей, которые в разные периоды жизни сыграли важную общественно-политическую роль в становлении республики.