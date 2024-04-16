Жителя Ингушетии уличили в хищении более 6 млн рублей из фонда социального страхования 

По словам собеседника издания, в апреле 2009 года мужчина предоставил в региональное отделение ФСС России фиктивные документы о якобы произошедшем с ним несчастном случаем на производстве и получении травмы. На основании этого, он в течение почти 15 лет незаконно получал страховые выплаты, сумма которых превысила 6,2 млн рублей.

Уголовное дело для рассмотрения по существу направлено в Магасский районный суд.

Также отделением ФСС заявлен гражданский иск о взыскании с обвиняемого всей суммы причиненного государству ущерба.