Жителя Татарстана приговорили к 8,5 годам колонии за попытку сбыта мефедрона в Ингушетии

Установлено, что подсудимый решил заработать на сбыте наркотических средств через интернет. В декабре 2023 года он вступил в преступный сговор с другим лицом. Для реализации плана он отправился во Владикавказ, где бесконтактно приобрёл расфасованный в шесть свёртков мефедрон общей массой более 120 грамм. Этот наркотик он собирался разместить в тайниках на территории Назрани, получая за каждую закладку по 2 тысячи рублей.

Однако довести свой преступный умысел до конца ему не удалось. 23 декабря 2023 года его задержали сотрудники полиции в Назрани с поличным, а наркотические вещества были изъяты из незаконного оборота.

Суд, учитывая позицию государственного обвинителя, назначил ему наказание в виде 8 лет и 6 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.