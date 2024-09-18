Жителям Назрановского района Ингушетии незаконно начислено за газ более 98 млн рублей

По словам собеседника издания, в 2019-2024 годах в отсутствии оснований, при среднесуточной температуре наружного воздуха 12-22 градусов, администрацией муниципалитета изданы распоряжения о начале и продлении отопительного сезона — в мае и сентябре. На основании этого ООО «Газпром межрегионгаз Назрань» произведены начисления платы абонентам по нормативу «отопление».

По данным фактам прокуратурой в СУ СКР по направлено два материала проверки в отношении действующего и бывшего глав администрации Назрановского района. В их действиях усматриваются признаки составов преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 286 УК России (превышение должностных полномочий).

Одновременно с этим надзорным ведомством внесено представление гендиректору газовой компании о необходимости перерасчета платы населению, начисленную и оплаченную по нормативу «отопление» в названные выше периоды.

Отмечается, что акты прокурорского реагирования находятся на рассмотрении. Об указанных обстоятельствах проинформирован Глава республики Махмуд-Али Калиматов