Жителями села Сурхахи Ингушетии незаконно присвоены земельные участки на 6,3 млн рублей

Как сообщили газете «Ингушетия» в республиканском надзорном ведомстве, основанием для регистрации права собственности послужили выписки из постановления администрации Назрановского района и похозяйственных книг населенного пункта. Однако данные земельные участки никому не выделялись. Таким образом, местные жители с использованием подложных документов приобрели право собственности на земли, принадлежащие муниципалитету.

Отмечается, что должностными лицами администраций района и села, несмотря на явные нарушения закона, каких-либо действенных мер по приостановке незаконного захвата земельных участков не принято.

По итогам проверки прокуратурой в следственные органы направлены материалы для решения вопроса об уголовном преследовании виновных лиц по ч. 4 ст. 159 (мошенничество, совершенное в особо крупном размере), ч. 1 и ч. 5 ст. 327 УК России (использование заведомо подложного документа).

Также в адрес глав администраций Назрановского района и села Сурхахи внесены представления об устранении выявленных нарушений земельного законодательства.