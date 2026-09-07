Билал Яхьяев привёз «бронзу» в Ингушетию с этапа Гран-при мира по тхэквондо 

Как информировали газету «Ингушетия» в Минспорта республики, в категории K44 (вес свыше 80 кг) атлет провёл два боя — против соперников из Бразилии и Ирана — и выиграл оба, что гарантировало ему попадание на пьедестал.

Однако в полуфинале тренерский штаб решил снять спортсмена с турнира из-за риска усугубить травму, с которой Яхьяев начинал соревнования.

В итоге Яхьяев получил бронзовую медаль и зачётные баллы в рейтинге для отбора на Олимпийские игры 2028 года.

Уже через две недели Билалу предстоит очередной международный старт в бразильской Лондрине.

Квалификационная борьба продолжается: каждый выход на площадку и каждое набранное очко приближают его к заветной цели — выступить на Олимпиаде 2028 года в Лос-Анджелесе.

Напомним, наставником талантливого спортсмена является опытный тренер Ахмед Комурзоев.