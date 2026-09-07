Ингушский форвард «Динамо «Тбилиси» Халид Долтмурзиев снова отличился 

Как сообщили газете «Ингушетия» в футбольном сообществе республики, Халид вышел на газон на 59-й минуте, когда «Торпедо» вело со счетом 1:0, заменив Вацадзе. Этот ход стал удачным тренерским решением: с его появлением атака «Динамо» ожила и стала заметно острее.

До этого команда действовала вяло и почти не угрожала воротам хозяев. Спустя всего 11 минут после выхода на поле ингушский нападающий «Динамо» восстановил равенство. Он грамотно освободился от опеки в штрафной, получил пас с фланга и четко пробил с ближней дистанции, отправив мяч в сетку.

Этот забитый мяч стал для него третьим в текущем сезоне и ярко показал, насколько он важен в ключевые моменты.

Появление Халида стало поворотным пунктом игры: его активность, подвижность и хладнокровие в завершающей фазе заметно усилили игру «Динамо».

Впереди у тбилисской команды ответственные матчи. После этой игры «динамовцы» сохраняют третью позицию в таблице, уступая лидирующему «Рустави» четыре очка.

«Торпедо» из Кутаиси по-прежнему находится на шестом месте, располагаясь в середине турнирной сетки.