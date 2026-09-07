Спортивный турнир состоялся в Малгобекском районе

Как проинформировали газету «Ингушетия» в пресс-службе администрации Малгобекского района, мероприятие объединило молодых спортсменов из числа местных жителей и было направлено на популяризацию здорового образа жизни, а также воспитание ценностей единства, дружбы и взаимного уважения.

В соревнованиях по мини-футболу приняли участие семь команд из разных населённых пунктов муниципального района. Матчи прошли в духе честной спортивной борьбы и командного взаимодействия. По итогам турнира победу одержал ФК «Динамо» — команда учащихся СОШ № 9 Верхних Ачалуков. Второе место заняла команда «Ангушт» ФОКа Верхних Ачалуков, третье — «Спорт Зона» из Средних Ачалуков.

Программа мероприятия также включала состязания по армрестлингу и шахматам. Участники смогли проявить себя не только в силовой и игровой борьбе, но и в интеллектуальном противостоянии.

Организаторы отметили активность спортсменов и поблагодарили участников за волю к победе, уважительное отношение к соперникам и командный дух. Отдельные слова признательности прозвучали в адрес родителей, тренеров и наставников, которые помогают молодёжи развивать спортивные способности и вносят вклад в её воспитание.

«Проведение подобных мероприятий способствует не только развитию физической культуры, но и укреплению среди молодёжи ценностей сплочённости, взаимопомощи и неприятия идеологии терроризма и экстремизма», — подытожил собеседник.