В постпредстве Ингушетии в Москве обсудили взаимодействие с ОП республики

Как информировали газету «Ингушетия» в постпредстве республики, в рамках диалога обсуждались вопросы совместной работы, перспективы взаимодействия и ключевые аспекты общественной жизни субъекта.

Отмечается, что по завершении встречи обе стороны подтвердили свою готовность к продолжению конструктивного сотрудничества.