В постпредстве Ингушетии в Москве обсудили взаимодействие с ОП республики

Павел Цороев
Фото:
Постпредство РИ

Постоянный представитель республики при Президенте России Муслим Оздоев провёл рабочую беседу с Лейлой Амерхановой, возглавляющей Общественную палату региона. Стороны обменялись мнениями по различным темам.

Как информировали газету «Ингушетия» в постпредстве республики, в рамках диалога обсуждались вопросы совместной работы, перспективы взаимодействия и ключевые аспекты общественной жизни субъекта.

Отмечается, что по завершении встречи обе стороны подтвердили свою готовность к продолжению конструктивного сотрудничества.

Сотрудничество
Встреча
Постпредство
Взаимодействие