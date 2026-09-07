В постпредстве Ингушетии в Москве обсудили взаимодействие с ОП республики

Постоянный представитель республики при Президенте России Муслим Оздоев провёл рабочую беседу с Лейлой Амерхановой, возглавляющей Общественную палату региона. Стороны обменялись мнениями по различным темам.
Как информировали газету «Ингушетия» в постпредстве республики, в рамках диалога обсуждались вопросы совместной работы, перспективы взаимодействия и ключевые аспекты общественной жизни субъекта.
Отмечается, что по завершении встречи обе стороны подтвердили свою готовность к продолжению конструктивного сотрудничества.