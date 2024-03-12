Боеприпас и оружие нашли полицейские в доме жителя Ингушетии

Сотрудники центров противодействия экстремизму и кинологической службы министерства внутренних дел совместно с коллегами из управления ФСБ по региону и центра «Э» ГУ МВД России по СКФО изъяли автомат Калашникова калибра 7,62 мм, пустой магазин и 12 патронов к нему, а также боеприпас разрывного действия кустарного изготовления.

В отношении фигуранта возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 222.1 УК России (незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка, пересылка или ношение взрывчатых веществ или взрывных устройств). Деяние наказывается лишением свободы на срок до 8 лет со штрафом в размере до 100 тыс. рублей.

Мужчина в порядке статей 91-92 УПК водворен в ИВС.